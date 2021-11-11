الولايات المتحدة تعلن عن اتفاق لتزويد مناطق النزاعات بلقاحات ضد كورونا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن اتفاق لتأمين لقاحات مضادة لكوفيد-19 في مناطق النزاعات التي تلقى فيها عدد ضئيل من الناس اللقاح.

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وقال بلينكن في اجتماع حكومي افتراضي، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعاونت مع آلية "كوفاكس" (منظمة الصحة العالمية ومجموعة العمل المالي) الداعمة للدول النامية من أجل توفير جرعات من لقاح "جونسون آند جونسون" لمناطق النزاعات والأزمات الانسانية.

وأضاف: "نحن حريصون على حصول الأشخاص في هذه الظروف الصعبة على الحماية ضد كوفيد-19 في أسرع وقت ممكن".

وتابع: "نعلم كم هذه المعركة ملحة، نعلم ما نحتاجه لوقف تفشي الوباء، وعلينا أن نقوم بهذا الآن".

وفي سياق متصل، قالت مجموعة العمل المالي "غافي" إن الولايات المتحدة توسطت في اتفاق للتنازل عن مطالب التعويض على لقاحات "جونسون آند جونسون".

ويطالب المصنعون الحكومات بدفع أي عقوبات قانونية على حوادث التلقيح مما خلق عقبات للدول الفقيرة، وخاصة مجموعات الإغاثة العاملة في مناطق الصراع.

وقال متحدث باسم المجموعة في جنيف: "نرحب بدور الحكومة الأمريكية بالوساطة بين "جونسون آند جونسون" و"كوفاكس"، داعيا مصنعي لقاحات آخرين إلى الانضمام لـ"جونسون آند جونسون" و"سينوفاك" في التنازل عن متطلبات التعويض للوكالات الإنسانية.

ولم تعلن تفاصيل عن عدد الجرعات التي ستوزع.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في سبتمبر أن الولايات المتحدة ستتبرع بأكثر من مليار جرعة حول العالم للمساعدة في وقف انتشار الوباء، بهدف تحصين سبعين بالمئة على الأقل من سكان العالم بشكل كامل في غضون عام.

المصدر: أ ف ب