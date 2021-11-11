فرنسا: لا توجد أدلة على مسؤولية روسيا في أزمة الهجرة على الحدود البيلاروسية البولندية

أعلن سكرتير الدولة الفرنسي المكلف في الشؤون الأوروبية، كليمان بون، أنه لا توجد هناك أي أدلة عن تورط روسيا في أزمة الهجرة على الحدود البيلاروسية البولندية.

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وقال في بث قناة "BFMTV" التلفزيونية: "أما روسيا فلا توجد لدينا أي أدلة تظهر تورطها في هذا الأمر".

وأشار في الوقت ذاته إلى أنه توجد لدى موسكو إمكانية للتأثير على مينسك من أجل المساعدة في تسوية الوضع على الحدود البيلاروسية البولندية.

وكانت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا تبلغ في الوقت الأخير بازدياد عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين عند الحدود مع بيلاروس، واتهمت مينسك بإثارة أزمة الهجرة في المنطقة، غير أن السلطات البيلاروسية ترفض ذلك الاتهام.

المصدر: نوفوستي