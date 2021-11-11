التشيك.. حكومة بابيش تقدم الاستقالة بعد هزيمة انتخابية

أعلن رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيتش، اليوم الخميس، أن حكومته قدمت الاستقالة، بعد تكبد حزبه هزيمة في الانتخابات النيابية التي نظمت في البلاد الشهر الماضي.

وأكد بابيش أنه طلب من الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، الذي لا يزال في المستشفى منذ العاشر من أكتوبر الماضي، القبول باستقالة حكومته في رسالة خطية.

ووفقا لدستور البلاد، يتعين على الرئيس زيمان تكليف حكومة بابيش بمواصلة أداء مهامها حتى تشكيل مجلس وزراء جديد.

وتكبد حزب بابيتش ANO ("عمل المواطنين غير الراضين") في انتخابات مجلس النواب التي جرت في التشيك في الثامن والتاسع من أكتوبر الماضي هزيمة أمام ائتلافين ليبراليين يضمان خمسة أحزاب تعمل حاليا على تشكيل حكومة جديدة برئاسة زعيم الحزب الديمقراطي المدني، بيتر فيالا.

المصدر: "تاس"