تركيا تعلن توقيف 9 أشخاص من جنسيات أجنبية بتهمة صلتهم بـ"داعش" و"القاعدة"

أوقفت السلطات التركية 9 أشخاص يحملون جنسيات دول أجنبية في مدينة إسطنبول، في إطار مكافحة تنظيمي "القاعدة" و"داعش".

وأفادت وكالة "الأناضول"، اليوم الخميس، بأن "فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، شنت حملة مداهمات بعد أن تلقت إخبارا عن وجود أشخاص لديهم صلة بالتنظيمين المذكورين".

وتمكنت فرق مكافحة الإرهاب من توقيف 9 أشخاص يحملون جنسيات دول أجنبية، وتم اقتيادهم إلى مديرية أمن إسطنبول لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

المصدر: الأناضول