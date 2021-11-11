قائد القوى الجوية والصاروخية بالحرس الثوري يهدد بـ"تدمير" إسرائيل في حال شنت أي هجوم على إيران

قال قائد القوى الجوية والصاروخية بالحرس الثوري الإيراني إنه سيتم تدمير إسرائيل في حال شنت أي عدوان على إيران.

وأضاف قائد القوة الجو فضائية للحرس الثوري، عنيد حاجي زاده: "لا حاجة للحديث عن قدراتنا، العدو يعرفها ولذلك يطالب التفاوض حول قدراتنا الصاروخية و يسعى للحد من قدرات مسيراتنا.. حاولوا لسنوات منعنا من خلال الحظر العسكري و منعنا من شراء الأسلحة ولم يحققوا اي نتيجة"، منوها بأن "المسيرات الإيرانية شوكة في عيون الأعداء!".

وتابع قائلا: "إن السلطات الإسرائيلية تعلم أن بامكانها بدء المواجهة، لكنها لن تكون من ينهيها، و النهاية ستكون بيدنا.. سوف يتم تدميرهم لو اعطونا الذريعة اللازمة.. الحكومة الوحيدة في العالم التي تتحدث عن فرص بقائها و تعقد ندوات لمناقشة مخاوفها بهذا الخصوص هي إسرائيل.. ومن يفكر بالتهديدات الوجودية محكوم بالزوال ولا يستطيع الحديث عن بلدان اخرى وتهديدها، هذه التهديدات لها مصارف داخلية في إسرائيل".

المصدر: RT