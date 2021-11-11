مقتل 41 شخصا جراء الأمطار الغزيرة التي تجتاح الهند وسريلانكا

أدت الأمطار الغزيرة في جنوب الهند وسريلانكا إلى مقتل41 شخصا على الأقل، وسط توقع خبراء الأرصاد الجوية بأن تنخفض غزارة الأمطار في الأيام القليلة المقبلة.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في معظم المناطق المتضررة ومن بينها ولاية تاميل نادو التي تعتبر الأكثر تضررا، مع حدوث فيضانات في بعض الطرق والمناطق المنخفضة.

وقال وزير إدارة الكوارث بالولاية في مؤتمر صحفي إن 16 شخصا قتلوا في ولاية تاميل نادو.

أما في سريلانكا فتوقعت الأرصاد الجوية، بأن تتراجع غزار الأمطار اعتبارا مم اليوم الخميس، مع تلاشي الضغط المنخفض الذي تسبب في سوء الأحوال الجوية.

وقال مسؤولون إن الأمطار تسببت في مقتل 25 شخصا غرقا في سريلانكا، بينما أدت الانهيارات الأرضية إلى إصابة خمسة.

يذكر أنه عادة ما تستمر الرياح الموسمية الشمالية الشرقية في الهند من أكتوبر إلى ديسمبر، مما تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة، لا سيما في الجنوب.

المصدر: "رويترز"