سيئول تفتح 7 مسارات سير في المنطقة منزوعة السلاح الأسبوع المقبل

قالت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إن 7 مسارات سير تحت عنوان السلام على طول المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، ستفتح للجمهور في نهاية الأسبوع المقبل.

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وكشفت وزارة الثقافة الكورية الجنوبية أنه ستتم إعادة فتح مسارين في باجو، شمال سيئول، وغوسونغ بإقليم كانغوون، بينما ستتم إعادة فتح المسارات الخمسة في مدينتي كيمبو وغويانغ بإقليم كيونغكي، وجزيرة كانغهوا الحدودية الغربية وبلدتي هواتشون ويانغو التابعتين لإقليم كوانغوون.

تعد المنطقة المنزوعة السلاح، التي يبلغ طولها حوالي 250 كيلومترا وعرضها 4 كيلومترات، واحدة من أكثر حدود العالم تحصينا، حيث أن الكوريتين من الناحية الفنية في حالة حرب، حيث انتهت الحرب الكورية 1950-1953 بهدنة، وليس بمعاهدة سلام.

تخطط الحكومة الكورية الجنوبية أيضا لفتح مسار بطول 524 كيلومترا للجمهور يربط جزيرة كانغهوا على الساحل الغربي وغوسونغ على الساحل الشرقي في عام 2023.

ويمكن استخدام المسارات السبعة مجانا. يطلب من الزائرين إجراء حجز على موقع DMZ Peace Road الذي تديره منظمة السياحة الكورية أو تطبيق الهاتف المحمول "Durunubi" الخاص بها، لتوفير معلومات عن المسارات. يتعين عليهم إما إكمال التلقيح بالكامل ضد كورونا، أو تقديم شهادة تثبت خلوهم من الفيروس بحيث تكون صادرة قبل 3 أيام من الزيارة.

المصدر: يونهاب