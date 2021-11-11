فرنسا.. السجن المؤبد بحق ياسين مهيوب

أصدرت هيئة المحلفين في محكمة جنايات باريس حكما، بالسجن المؤبد بحق ياسين ميهوب، المتهم بقتل سيدة يهودية في العام 2018.

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وقالت المحكمة، إن ياسين ميهوب البالغ من العمر 32 عاما، أدين بقتل ميراي نول البالغة من العمر 85 عاما، "بسبب انتمائها إلى الديانة اليهودية".

وتمت تبرئة شريك ميهوب، أليكس كاريمباكوس، من جريمة القتل، ولكن أدين بارتكاب جريمة السرقة. وحكم عليه بالسجن خمسة عشر عاما جنائيا.

كما أدينت أيضا، زليخة خلاف والدة ياسين ميهوب، بتهمة "إتلاف الأدلة"، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات، اثنان منها مع وقف التنفيذ.

المصدر: لوموند