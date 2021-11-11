عمدة إسطنبول أبرز منافسي أردوغان مهدد بالسجن

بدأت محاكمة عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي ينظر إليه على أنه أبرز منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية المقبلة، في قضايا تهدده بالسجن 4 سنوات إن ثبتت عليه.

وانطلقت الأربعاء الجلسة الأولى من محاكمة إمام أوغلو بتهمة إهانة رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للانتخابات التركية.

وخلال الجلسة الأولى التي قبلتها محكمة الجنايات الابتدائية السابعة، تمت المطالبة بسجن إمام أوغلو 4 سنوات وشهرا واحدا، على خلفية إهانته موظفين عموميين.

من جهته، لم يحضر إمام أوغلو وأعضاء المجلس الأعلى للانتخابات الجلسة، فيما حضر الجلسة المحامي كمال بولات.

وقال بولات، إنه "يعتقد أن أركان الجريمة غير متوفرة بما يتماشى مع قرارات المحكمة الدستورية والسوابق القضائية للمحكمة العليا، ولا يوجد بيان عن أعضاء مجلس الشورى الاشتراكي"، مطالبا بالبراءة لموكله.

وفتح تحقيق ضد إمام أوغلو إثر بيان صحفي له بعد إلغاء نتائج انتخابات بلدية إسطنبول في مارس 2019.

المصدر: "زمان التركية"