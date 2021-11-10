 
مباشر

شي جين بينغ يحذر من عودة توترات الحرب الباردة

أخبار العالم

شي جين بينغ يحذر من عودة توترات الحرب الباردة
Reuters CARLOS GARCIA RAWLINS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rpjz

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ يجب ألا تعود إلى التوترات التي كانت سائدة في عهد الحرب الباردة.

وقال شي في كلمة موجهة إلى منتدى أعمال منعقد على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تستضيفها نيوزيلندا، إن المحاولات لرسم خطوط فاصلة بناء على الإيديولوجيا أو تشكيل مجموعات صغيرة على أساس جيوسياسي، محكوم عليها بالفشل.

إقرأ المزيد
"بلومبرغ": قمة افتراضية بين بايدن وشي الأسبوع المقبل

وأضاف أن "منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا يجوز ولا يجب أن تنزلق نحو المواجهة والانقسام اللذين كانا في عهد الحرب الباردة".

ويأتي ذلك قبيل القمة الافتراضية المتوقعة بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي جو بايدن، والتي قالت مصادر إعلامية غربية إنها ستعقد الأسبوع المقبل.

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا