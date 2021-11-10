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المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفض دعوى سآكاشفيلي

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المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفض دعوى سآكاشفيلي
Reuters Valentyn Ogirenko
الرئيس الجورجي السابق ميخائيل سآكاشفيلي
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أعلن وزير العدل الجورجي راتي بريغادزه أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت دعوى الرئيس الجورجي السابق ميخائيل سآكاشفيلي، الذي طالب بنقله من مستوصف السجن إلى مستشفى مدني.

وكتب بريغادزه على "فيسبوك"، أن "محكمة ستراسبورغ لم تلب مطالبة مقدم الدعوى، وبدلا من نقله إلى مستشفى مدني دعته إلى وقف الإضراب عن الطعام".

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وكان شآكاشفيلي يشكو من عدم ضمان سلامته وصحته في مستشفى السجن، الذي تم نقله إليه بسبب تدهور حالته الصحية نتيجة إضرابه عن الطعام.

يذكر أن السلطات الجورجية اعتقلت سآكاشفيلي فور عودته إلى البلاد بعد 8 سنوات من عمله في أوكرانيا، حيث كان قد أدين غيابيا في بلاده بقضايا تجاوز الصلاحيات الوظيفية، والفساد.

المصدر: نوفوستي

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