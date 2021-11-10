زيلينسكي يتوعد الأوليغارشية بـ"حقبة جهنمية"

حث رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي الطبقة الأوليغارشية في بلاده على عدم إحداث "نقص مفتعل" بإمدادات الطاقة في أوكرانيا، وحذر من "حقبة جهنمية" سيعيشها المخالفون.

وقال: "كل عام في الخريف والشتاء، تبدأ بعض هياكل الأوليغارشية لعبة تسمى (النقص المصطنع).. من الأفضل عدم بدء هذه اللعبة، لأنه بالإضافة إلى عجزك المصطنع، هناك موجة من عجزنا الحقيقي عجز في الصبر. وعندما ينفد صبر ملائكة الدولة، يبدأ شخص ما فترة جهنم".

وأضاف: "يمكنك التحقق من ذلك، أو يمكنك فقط مساعدة دولتك.. لا تمتلك الشركات الكبيرة أصولا كبيرة فحسب، بل تمتلك أيضا وعيا كبيرا، ومسؤولية كبيرة".

وتابع: "المهم كذلك أن أزمة الطاقة ليست في أوكرانيا، بل تعصف بالعالم اليوم.. بالطبع، هذا يؤثر أيضا على وضعنا، لكنه بالتأكيد ليس مأساويا كما تصوره بعض وسائل الإعلام الهستيرية، وهو بالتأكيد أفضل في مقارنة بالعديد من الدول الأخرى".

وأعلنت شركة "أوكر إينيرغو"، أن احتياطيات الفحم في محطات الطاقة الحرارية في البلاد حتى 1 نوفمبر بلغت 542.8 ألف طن.

من جهتها، كشفت وزارة الطاقة الأوكرانية عن خطط الشركات لاستيراد 562 ألف طن من الفحم في نوفمبر، منها 200 ألف طن تعاقدت عليها شركة Centrenergo المملوكة للدولة.

المصدر: "نوفوستي"