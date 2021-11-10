إيطاليا.. صدور مذكرة توقيف بحق جد الطفل الإسرائيلي الناجي في حادث أودى بحياة والديه

أصدرت النيابة العامة في مقاطعة بافيا شمال إيطاليا مذكرة توقيف بتهمة الخطف بحق الجد الإسرائيلي للطفل إيتان الذي تم نقله إلى إسرائيل إثر حادث أودى بحياة والديه.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن النيابة العامة أصدرت مذكرة توقيف ثانية بحق الإسرائيلي غابريال أبوتبول ألون الذي يشتبه بأنه متواطئ مع شموليك بيليغ، جد الطفل لجهة والدته.

وطالبت النيابة العامة بتوقيف الرجلين المتهمين بـ"خطف قاصر وإبعاده واحتجازه في الخارج".

وبحسب بيان النيابة العامة في بافيا، تم نقل الطفل بسيارة من إيطاليا إلى سويسرا ومنها بطائرة خاصة إلى إسرائيل لقاء 42 ألف يورو.

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ويعتقد أن الرجل المشتبه بتواطئه مع الجد يعمل في الشركة الأمنية الأمريكية الخاصة "بلاكووتر".

وكان القضاء الإيطالي قد فتح تحقيقا في جريمة خطف. ورفضت عائلة الأم التهمة قائلة إن والدي الصبي أرادا له أن ينشأ في إسرائيل.

من جهة أخرى، أشار المدعي العام في بافيا في تصريح لـ"فرانس برس" إلى أن النيابة العامة في ميلانو تطالب بتسلم الرجلين المتواجدين حاليا في إسرائيل.

ونجا الطفل إيتان بيران البالغ 6 سنوات من تحطم تلفريك أودى بحياة والديه وشقيقه الأصغر، في حادث أسفر عن مصرع 14 شخصا في إيطاليا.

المصدر: فرانس برس