إيران تؤكد استعدادها لإبرام "تفاهم جيد" في مباحثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي

أعربت إيران عن استعدادها لإبرام "تفاهم جيد" في مفاوضات إحياء اتفاق برنامجها النووي، المزمعة أواخر الشهر الحالي.

وكتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "على طاولة المفاوضات في فيينا، نحن مستعدون لتحقيق تفاهم جيد".

وأضاف أن "عودة كل الأطراف إلى التزاماتهم هي مبدأ مهم وأساسي".

These days, Dr. Bagheri is engaged in successful talks in Europe. At the negotiating table in Vienna, we are ready to deliver a good agreement. The return of all parties to their commitments is an important and leading principle. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) November 10, 2021

وتستعد طهران لاستئناف مباحثات فيينا في 29 نوفمبر الحالي، التي ترمي إلى إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن أحاديا قبل ثلاثة أعوام، معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران.

المصدر: RT