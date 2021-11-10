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إيران تؤكد استعدادها لإبرام "تفاهم جيد" في مباحثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي

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إيران تؤكد استعدادها لإبرام
Reuters AZIZ TAHER
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان
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أعربت إيران عن استعدادها لإبرام "تفاهم جيد" في مفاوضات إحياء اتفاق برنامجها النووي، المزمعة أواخر الشهر الحالي.

وكتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "على طاولة المفاوضات في فيينا، نحن مستعدون لتحقيق تفاهم جيد".

وأضاف أن "عودة كل الأطراف إلى التزاماتهم هي مبدأ مهم وأساسي".

وتستعد طهران لاستئناف مباحثات فيينا في 29 نوفمبر الحالي، التي ترمي إلى إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن أحاديا قبل ثلاثة أعوام، معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران.

 

المصدر: RT

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