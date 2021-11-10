"البنتاغون" يعلق على تصريحات موسكو حول النشاط الأمريكي في البحر الأسود

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي، أن الجيش الأمريكي سيجري عمليات عسكرية بما في ذلك في البحر الأسود "على النحو الذي يراه مناسبا".

وقال: "نحن نجري عمليات مع حلفاء الناتو، وبطبيعة الحال، من جانب واحد، كما رأيتم".

وأضاف: "سنواصل الطيران والإبحار والعمل في المجال الجوي والبحري الدولي كما نراه مناسبا".

وأشار كيربي إلى أنه "من المهم للولايات المتحدة التمسك بهذا المبدأ".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن "ممارسات الولايات المتحدة في البحر الأسود مرتبطة بدراسة مسرح محتمل للقتال عندما تستعد كييف لحل عسكري في دونباس".

المصدر: RT