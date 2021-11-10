"هيومن رايتس ووتش": حصار الحكومة الإثيوبية لتيغراي يعيق مساعدة ضحايا الاغتصاب

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "الحصار الحقيقي" الذي تفرضه الحكومة الإثيوبية على إقليم تيغراي، يمنع ضحايا الاغتصاب من الحصول على الرعاية الصحية الملائمة.

واتهمت المنظمة في تقرير لها الأطراف المتحاربة بأعمال عنف جنسي واستهداف منشآت الرعاية الصحية بشكل متعمد، وقامت بتوثيق الصدمات النفسية والجسدية التي عانى منها ضحايا الاغتصاب الذين تراوحت أعمارهم بين 6 – 80 عاما.

وقالت: "الحصار الفعلي الذي تفرضه الحكومة على تيغراي منذ يونيو الماضي، يضاعف من معاناة الضحايا عبر حرمانهن من الرعاية الصحية والنفسية العاجلة".

وأضافت: "ضحايا الاغتصاب بحاجة إلى العلاج من الأمراض المنتقلة جنسيا ومن كسور في العظام وإصابات الطعن وتوتر ما بعد الصدمة".

ويأتي تقرير "هيومن رايتس ووتش" بالتزامن مع اتهام منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقريرها، متمردين من إقليم تيغراي في شمال أثيوبيا بـ"اغتصاب نساء والاعتداء عليهن بالضرب في إقليم أمهرة المجاور في أغسطس الماضي".

ومن أصل 16 امرأة استمعت المنظمة الحقوقية الدولية لإفاداتهن، أكدت 14 منهن أنهن "تعرضن لاغتصاب جماعي على أيدي هؤلاء المقاتلين".

المصدر: "أ ف ب"