 
مباشر

بريطانيا تسجل 214 وفاة و39329 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم

بريطانيا تسجل 214 وفاة و39329 إصابة جديدة بكورونا
Reuters CARLOS BARRIA
ارتداء الكممات للوقاية من فيروس كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rpho

أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن تسجيل 214 وفاة و39329 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 142338، فيما عدد الإصابات 9406001.

إقرأ المزيد
بريطانيا توافق على استخدام عقار
بريطانيا توافق على استخدام عقار "مولنوبيرافير" لمعالجة أعراض كورونا

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 262 وفاة و33117 إصابة بالفيروس.

وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في الهند.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا