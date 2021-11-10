تركيا.. البرلمان يقرّ مذكرة رئاسية لتمديد مهام القوات التركية في أذربيجان
Reuters UMIT BEKTAS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rphk
وافق البرلمان التركي على مذكرة صادرة عن الرئيس رجب طيب أردوغان، تقضي بتمديد مهام القوات التركية في أذربيجان لعام إضافي.
وكانت الرئاسة التركية قدمت هذه المذكرة للبرلمان يوم أمس الثلاثاء.
ويشارك الجيش التركي في مراقبة وقف إطلاق النار بمنطقة قره باغ، في إطار مركز المراقبة التركي الروسي المشترك في أذربيجان.
المصدر: "الأناضول" + RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.