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تركيا.. البرلمان يقرّ مذكرة رئاسية لتمديد مهام القوات التركية في أذربيجان

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تركيا.. البرلمان يقرّ مذكرة رئاسية لتمديد مهام القوات التركية في أذربيجان
Reuters UMIT BEKTAS
البرلمان التركي
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وافق البرلمان التركي على مذكرة صادرة عن الرئيس رجب طيب أردوغان، تقضي بتمديد مهام القوات التركية في أذربيجان لعام إضافي.

وكانت الرئاسة التركية قدمت هذه المذكرة للبرلمان يوم أمس الثلاثاء.

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ويشارك الجيش التركي في مراقبة وقف إطلاق النار بمنطقة قره باغ، في إطار مركز المراقبة التركي الروسي المشترك في أذربيجان.

المصدر: "الأناضول" + RT

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