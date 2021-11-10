تركيا.. البرلمان يقرّ مذكرة رئاسية لتمديد مهام القوات التركية في أذربيجان

وافق البرلمان التركي على مذكرة صادرة عن الرئيس رجب طيب أردوغان، تقضي بتمديد مهام القوات التركية في أذربيجان لعام إضافي.

وكانت الرئاسة التركية قدمت هذه المذكرة للبرلمان يوم أمس الثلاثاء.

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ويشارك الجيش التركي في مراقبة وقف إطلاق النار بمنطقة قره باغ، في إطار مركز المراقبة التركي الروسي المشترك في أذربيجان.

المصدر: "الأناضول" + RT