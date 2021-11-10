زاخاروفا: لافروف لن يحضر اجتماع مكافحة كورونا

أعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الوزير سيرغي لافروف، لن يشارك في الاجتماع الافتراضي الذي تنظمه واشنطن لمكافحة كورونا، نظرا لصعوبات تنظيمية وجدول أعمال لافروف الضيق.

وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة تعقد اجتماعا افتراضيا لوزراء الخارجية في الـ10 من نوفمبر حول مكافحة جائحة كورونا.. ليس لدى موسكو معلومات مفصلة عن البرنامج والمشاركين فيه".

وقالت: "تلقينا معلومات حول الحدث القادم في نهاية شهر أكتوبر فقط، وبحلول الوقت، كان جدول عمل وزير الخارجية سيرغي لافروف، قد تم تنظيمه ما لم يسمح له بالمشاركة".

وتابعت: "لا يمكن إرسال أي ممثل آخر عن الجانب الروسي باستثناء وزير الخارجية... موسكو تتمنى النجاح للمشاركين في هذا الحدث".

وتابعت: "من جانبنا، نستعد بنشاط للدورة الاستثنائية لمنظمة الصحة العالمية في جنيف والمقرر عقدها من الـ29 من نوفمبر وحتى الـ1 من ديسمبر في مجال الطوارئ الصحية".

وشددت على أن موسكو "تنطلق من حقيقة أنه على هذه المنصة الدولية الرئيسية للصحة العالمية يجب حل قضايا مكافحة الوباء والتحديات المستقبلية للبشرية في مجال الطوارئ الصحية".

المصدر: "نوفوستي"