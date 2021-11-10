المفوضية الأوروبية تجدد رفضها تمويل تسييج الحدود الخارجية للاتحاد

نفى متحدث باسم المفوضية الأوروبية إيريك مامر انخراط الاتحاد الأوروبي في أي مشروع لبناء الجدران أو تسييج الحدود الخارجية للاتحاد بالأسلاك الشائكة.

وقال المتحدث خلال الإحاطة اليومية في بروكسل، ردا على سؤال حول انفتاح على هذا الاحتمال من جانب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن "رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين كانت واضحة تماما في موقف المفوضية الرافض لبناء الجدران بتمويل من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "في الوقت الراهن لم نسجل استخدام موارد أوروبية لبناء الحواجز"... المفوضية تدعم ماليا إدارة الحدود الخارجية، والبنى التحتية لمراقبة الحدود".

وكان ميشيل قد أعلن خلال زيارته وارسو أن المجلس الأوروبي القادم سيناقش أيضا التدابير الممكنة لحماية حدود الاتحاد الأوروبي، وسنتحدث عن "بنى تحتية مادية وإمكانية تمويلها" لصالح البلدان الموجودة على خط المواجهة.

يذكر أن 12 دولة أوروبية بينها بولندا والنمسا وليتوانيا والمجر، طالبت في وقت سابق عبر رسالة إلى المفوضية الأوروبية بتمويل بناء حواجز مادية لحماية حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية من تدفقات الهجرة غير النظامية.

المصدر: وكالة "آكي"