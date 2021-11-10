بوريل يدعو إلى ضرورة تبنّي الاتحاد الأوروبي عقيدة عسكرية موحدة

استبق مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل اجتماعا لوزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي، وشدد على ضرورة تبني عقيدة للعمل العسكري المشترك في إطار الاتحاد.

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وذكرت وكالة "رويترز" أنها اطلعت على مقتطفات من مسودة يحذر بوريل فيها "بخصوص ضرورة الموافقة على عقيدة طموحة كأساس للعمل العسكري المشترك في الخارج، تشمل قوة حل أزمات يمكن نشرها".

وسيقول بوريل إن "كل التهديدات التي نواجهها تتزايد وقدرة الدول الأعضاء على التصدي لها غير كافية وتتراجع".

وأضافت الوكالة أن بوريل سيقدم لزملائه المفوضين الأوروبيين المسودة الأولى لتلك "البوصلة الاستراتيجية" التي تعتبر أقرب شيء يمكن أن يمتلكه الاتحاد الأوروبي لعقيدة عسكرية، كما أنها تشبه "المفهوم الاستراتيجي" لحلف شمال الأطلسي الذي يحدد أهداف الحلف.

ويرد في تلك المسودة تحذير من بوريل بأن "أوروبا في خطر"، وأن "حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة يبقى مسؤولا بشكل أساسي عن الدفاع المشترك عن أوروبا".

ومن المقرر أن يقول بوريل في تقديم المسودة إن "الاختلاف هذه المرة يكمن في السرعة التي يتغير بها السياق الجغرافي السياسي. الأمر الذي يجعل اتخاذ إجراء أكثر إلحاحا".

ومن المقرر أن يبحث وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي القضية يوم الاثنين بهدف الاتفاق على وثيقة سياسية نهائية في مارس القادم.

ومع أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حرم الاتحاد من قوة عسكرية فإنه أعطى باريس فرصة لدفع طموحاتها للقيام بدور أكبر في الدفاع بالاتحاد الأوروبي مع برلين.

ويقول دبلوماسيون إن علامات التحذير كثيرة، بما فيها سياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "أمريكا أولا" التي قوضت أولويات الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "رويترز"