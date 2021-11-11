المحلل الروسي دانتشينكو ينفي الاتهامات المنسوبة إليه بالتواطؤ مع ترامب

نفى المحلل الروسي إيغور دانتشينكو تهمة شهادة الزور في إفادته لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في إطار التحقيق بتخابر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع روسيا.

ومثل دانشينكو أمام محكمة اتحادية بالمنطقة الشرقية من فيرجينيا للمرة الثانية اليوم الأربعاء، رافضا سماع الاتهامات.

ووجهت الولايات المتحدة الخميس الماضي تهمة "الحنث باليمين لدانتشينكو في 5 تهم في تحقيق أجراه المحامي الخاص جون دورهام".

ويعتقد المحققون أن "دانتشينكو ساعد في تجميع ملف يتضمن مزاعم بتواطؤ ترامب مع روسيا، ثم أخفى عن مكتب التحقيقات الفدرالي اتصالاته مع شخص مرتبط بالحزب الديمقراطي الأمريكي".

وأفرجت المحكمة الفيدرالية في فرجينيا الخميس الماضي عن دانتشينكو بكفالة قدرها 100 ألف دولار.

ويواجه دانتشينكو عقوبة تصل إلى 25 عاما سجنا إذا أدين في التهم الخمس المنسوبة إليه وبينها الضلوع في جمع ملف يحتوي على أدلة مساومة ترامب خصومه السياسيين.

المصدر: "نوفوستي"