موسكو تدعو لكشف ملابسات استهداف جنود مصريين في عاصمة إفريقيا الوسطى

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعول على أن يثمر التحقيق في الكشف عن أسباب الاعتداء المسلح على جنود من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في عاصمة إفريقيا الوسطى.

إقرأ المزيد

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء: " نلاحظ أن سلطات إفريقيا الوسطى أعلنت فورا عن استعدادها لإجراء تحقيق مشترك مع قيادة بعثة الأمم المتحدة في ملابسات الحادث كلها، ونعول على أنه سيسمح بتحديد أسباب الواقعة واتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع تكرار هذه الحوادث مستقبلا".

أفادت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى، في بيان صادر في 2 نوفمبر، بـ "إطلاق النار على عشرة من جنود حفظ السلام المصريين العزل من وحدة الشرطة التأسيسية المصرية التابعة لها، من بينهم اثنان في حالة خطرة".

وأوضح البيان أن الجنود الأمميين كانوا في طريقهم إلى قاعدتهم في بانغي عندما تعرضت حافلتهم "لإطلاق نار كثيف من الحرس الرئاسي دون أي تحذير مسبق أو رد، رغم أن الجنود الأمميين لم يكونوا مسلحين". وقالت البعثة أن الحديث يدور عن "هجوم متعمد لا يوصف لا مبرر له"، مضيفة أن قيادتها شرعت قيادة البعثة وأعضاء الحكومة على الفور "في الحوار من أجل فتح التحقيقات اللازمة بغية استخلاص جميع النتائج القانونية لهذا الحادث".

إقرأ المزيد

من جهتها قال متحدث باسم رئاسة إفريقيا الوسطى إن سبب الحادث يعود لاقتراب الشرطيين المصريين من المقر الرئاسي وقيامهم بتصويره دون الانصياع للإنذارات.

المصدر: "تاس" + موقع الأمم المتحدة