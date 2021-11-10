جزر الكناري.. مجهولون يصبغون اللوحة الذهبية لقنصلية المغرب بطلاء أحمر مرفق بكلمة (صورة)

أقدم يوم الأحد مجهولون على وضع طلاء أحمر على جدران قنصلية المغرب بجزر الكناري مرفوقة بشعار "فوكس" التابع للحزب اليميني المتطرف بإسبانيا.

وحسب صحيفة "Confidencial Digital" الإسبانية، فإن المجهولين قاموا بطلاء اللوحة الذهبية التي تتضمن شعار القنصلية المغربية المكتوب بالعربية والأمازيغية والإسبانية.

وكشفت الصحيفة، أنه بعد ساعات من الواقعة اختفت كلمة "فوكس" وبقي الطلاء الأحمر الذي وضع فوق الكتابة التي عليها اسم القنصلية المغربية، مشيرة أن هذا يأتي بالتزامن مع لقاء أقامه الحزب اليميني المتطرف يوم السبت 6 نوفمبر الجاري، بعنوان "الهجرة غير الشرعية والإسلاموية".

وحضر الرئيس الوطني للحزب سانتياغو أباسكال، واستنكر أن تحويل "نخب العولمة" جزر الكناري إلى أرض للإتجار غير المشروع بالبشر.

المصدر: موقع "Rue 20" المغربي