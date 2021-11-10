"طالبان" تطالب طيارين عسكريين أفغان سابقين بالبقاء في البلاد

حث مسؤول بارز في حركة "طالبان"، اليوم الأربعاء، الطيارين العسكريين الأفغان السابقين على البقاء في البلاد، قائلا إنهم يتمتعون بالحماية بموجب عفو وطني ولن يتعرضوا للاعتقال.

جاءت تصريحات كبير المتحدثين باسم حكومة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، وسط تقارير تفيد بأن أكثر من 140 طيارا أفغانيا وأفراد أطقم جوية دربتهم الولايات المتحدة غادروا طاجيكستان في عملية إجلاء بوساطة أمريكية يوم أمس الثلاثاء، بعد ثلاثة أشهر من لجوئهم إلى هناك هربا من سيطرة طالبان على أفغانستان.

في مؤتمر صحفي، سئل مجاهد عن أحدث عملية إجلاء للطيارين وأفراد الأطقم الجوية الذين تم نقلهم إلى الإمارات، فرد قائلا إن "أفغانستان بحاجة إلى طيارين وإن كل ما سبق قد عفي عنه".

وأضاف "رسالتي هي أنه لا توجد مشكلة أمنية لهم (الطيارين الأفغان) في أفغانستان، ولا توجد خطة لاعتقالهم، تم إعلان العفو الوطني"، مشريا إلى أن "الطيارين، سواء في الجيش أو الطيران المدني، يمكن أن يكونوا في خدمة بلدهم".

واعتبر أنه "من المؤسف أن عددا من الطيارين رحلوا أو يخططون للرحيل".

المصدر: AP