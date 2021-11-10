لافروف وشويغو يبحثان مع نظيريهما الفرنسيين علاقات روسيا والناتو

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وزراء الخارجية والدفاع في روسيا وفرنسا، سيناقشون الاستقرار الاستراتيجي والعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

وذكرت زاخاروفا، أنه سيتم كذلك خلال النقاش الذي سيتم يوم 12 نوفمبر في باريس في إطار الاجتماع الدوري لمجلس التعاون الأمني ​​الروسي الفرنسي، بحث العلاقات بين روسيا والناتو.

وأضافت زاخاروفا: "ومن الجانب الروسي سيشارك فيها وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ومن الجانب الفرنسي سيشارك فيها وزير الخارجية جان إيف لودريان، ووزيرة الدفاع فلورنس بارلي. وسيتم خلال اللقاء تركيز اهتمام خاص بقضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن الأوروبي. وسيتم كذلك بحث قضايا عدم الانتشار، والحد من التسلح، ومنع سباق التسلح في الفضاء، وكذلك العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي وروسيا وحلف شمال الأطلسي".

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ووفقا لها، يعتزم الوزراء الأربعة، تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة الإقليمية: أوكرانيا، وأفغانستان، وإيران، وليبيا.

وقالت: "ومن بين القضايا الأخرى، سيتم بحث التسوية فى الشرق الأوسط والوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والوضع في إفريقيا بما فى ذلك ضمان الأمن في منطقة الصحراء والساحل ".

المصدر: تاس