رئيس الوزراء الياباني يتوعد بممارسة "سياسة خارجية حاسمة" تجاه روسيا والصين

أعلن رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا نيته ممارسة "سياسة خارجية حاسمة" تجاه روسيا والصين.

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وقال كيشيدا الذي أصبح رئيس الوزراء الياباني الـ101، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي: "تجاه الصين وروسيا أنوي الإصرار على ما من الضروري الإصرار عليه ومماسة سياسة خارجية حاسمة".

كما أفاد كشيدا بنيته "تعزيز العلاقات مع الشركاء الذين يوافقون على وجهة النظر اليابانية وخاصة عن طريق إجراء مكالمات هاتفية مع زعماء البلدان الأوروبية وبلدان آسيان.

وأضاف أنه يخطط لـ "زيارة الولايات المتحدة بحلول نهاية العام الجاري من أجل مواصلة تعزيز التحالف الياباني الأمريكي وتنفيذ مفهوم "المنطقة الحرة والمفتوحة للمحيطين الهادئ والهندي".

المصدر: نوفوستي + تاس