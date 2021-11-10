البحرية الإسرائيلية تشارك في تدريبات "الفصول الانتقالية" الدولية

تشارك البحرية الإسرائيلية في تدريبات "الفصول الانتقالية" الدولية في قبرص والتي تجري للعام التاسع على التوالي، وذلك بعد توقف عامين بسبب أزمة كورونا.

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وقال قائد الكتيبة الاسرائيلية 916 بحسب موقع "ماكو" الإسرائيلي، إن "هدف التدريبات هو استمرار التعاون الإقليمي، بالتشديد على العلاقة بين البحرية الإسرائيلية، القبرصية واليونانية وحتى تعزيزها وتقويتها".

وتم خلال التدريب، استهداف سفينة حفريات قبرصية وفرار عدد كبير من الأشخاص نحو البحر.

ويأتي هذا التدريب على ضوء الصراع في المنطقة بين تركيا التي تدعي ملكيتها على حقول الغاز في المنطقة وفي كثير من الأحيان يسجل إطلاق قذائف واستفزازات بين اليونان، قبرص وتركيا، في الهواء والبحر.

المصدر: i24 news