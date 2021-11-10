نائب فرنسي يتهم سلطات بلاده بإساءة معاملة المهاجرين

عبر النائب بالبرلمان الفرنسي، سيباستيان نادوت، عن قلقه من معاملة سلطات بلاده للمهاجرين على أراضيها.

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وقال في التقرير الذي قدمه للجمعية الوطنية الفرنسية حول الانتهاكات: "لاحظت واقعا مقلقا وكارثيا تجاه سوء معاملة الدولة لهؤلاء المهاجرين"، متهما السلطات بأنها "تنتهك حقوق هؤلاء الأشخاص عن قصد".

وأضاف "عند الحدود تكون الاختلالات أكثر وضوحا، وأكثرها تفاقما. ففي مدينة كاليه، لدينا انطباع بأن ما يحث مع المهاجرين هو مطاردة للحيوانات البرية، عندما تم إخلاء المخيمات".

المصدر: لوموند