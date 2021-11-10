نائبة جمهورية تهاجم ترامب وتصفه بالرجل "الخطير"
Reuters
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هاجمت عضو الكونغرس الأمريكي، الجمهورية ليز تشيني، الرئيس السابق دونالد ترامب، ووصفته بأنه رجل "خطير وغير عقلاني".
وفي خطاب لها نشرته قناة "سي إن إن"، قالت تشيني "نحن أيضا نواجه تهديدا داخليا لم نواجهه من قبل. رئيس سابق يحاول كشف أسس جمهوريتنا الدستورية. بمساعدة قادة سياسيين جعلوا أنفسهم رهائن لهذا الرجل الخطير وغير العقلاني".
وأضافت عضو الكونغرس "القادة الذين وقفوا صامتين في وجه هذه الادعاءات الكاذبة والخطيرة يساعدون رئيسا سابقا يحارب سيادة القانون والدستور".
المصدر: CNN
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