الحرس الثوري الإيراني يكرم القوات البحرية لـ"نجاحها" في مواجهة الأسطول الأمريكي بحادثة ناقلة النفط

كرم قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأربعاء، قوات البحرية في الحرس، لـ"نجاحها في مواجهة الأسطول الأمريكي بحادثة ناقلة النفط".

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وخلال التكريم، قال اللواء حسين سلامي: "الرد الفوري لقوات بحرية الحرس منع الأعداء من الإقدام على أي رد فعل، ودفع الأمريكيين إلى التراجع والخروج من منطقة المواجهة".

وأضاف: "ما قامت به قواتنا في بحرية الجيش كان نموذجا عن مواجهة ناجحة وأتت في الوقت المناسب، وهكذا عمليات تحتاج إلى جهوزية ومهارة واستعداد وتركيز عالي وتبرز اقتدار قواتنا".

وأكمل قائد الحرس الثوري: "كنا نتوقع تدخل القوات الأمريكية ولذلك دخلنا المواجهة بعد أخذ الاحتياطات اللازمة، ولو كانت القوات الأمريكية تحقق أي إنجاز في هذه المواجهة لكانت نشرت مقاطع من المواجهة قبلنا".

المصدر: "إيسنا"