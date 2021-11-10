الخارجية الصينية تدعو الولايات المتحدة إلى وقف جميع أشكال التفاعل الرسمي مع تايوان

اعتبرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، أن زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان تنتهك سياسة الصين واحدة.

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وقال وانغ وين بين، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة إعلامية دورية إن التواطؤ مع القوى المؤيدة للاستقلال في تايوان لعبة خطيرة، داعيا الولايات المتحدة إلى "وقف جميع أشكال التفاعل الرسمي مع تايوان على الفور".

وتصاعد التوتر بين الجانبين في الأشهر القليلة الماضية، إذ تشكو تايوان منذ عام أو أكثر من المهام المتكررة التي تنفذها القوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة ذات الحكم الذاتي والتي تزعم بكين أنها تابعة لها.

المصدر: رويترز