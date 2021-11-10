الدفاع الروسية: المناورات الأمريكية في البحر الأسود هي دراسة لمسرح الحرب المزعوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المناورات العسكرية الأمريكية في البحر الأسود تدل على أن الولايات المتحدة تدرس مسرح الحرب المزعوم حال تصعيد حدة التوتر في دونباس شرق أوكرانيا.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأربعاء: "مع الأخذ بعين الاعتبار أنه من المتوقع أن تشارك في هذه المناورات إضافة إلى القوات البحرية الأمريكية الطائرات التكتيكية والاستراتيجية وكذلك الوحدات من القوات المسلحة لكل من بلغاريا وجورجيا ورومانيا وتركيا وأوكرانيا، نشهد هناك دراسة لمسرح الحرب المزعوم حال إعداد كييف لاستخدام القوة في جنوب شرق أراضيها".

وفي سياق ذي صلة أفادت الوزارة برصدها لطائرة استطلاع أمريكية من طراز "Е-8С" بالقرب من الحدود الروسية في البحر الأسود.

وجاء في بيان: "تم في 9 نوفمبر الجاري في الفترة ما بين الساعة 14:15 و19:28 رصد طائرة استطلاع للأهداف البرية وإدارة توجيه ضربات من طراز "Е-8С" التابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الأسود".

وأكد البيان أن محطات الرادار الروسية كانت تتابع تحليق الطائرة فوق البحر الأسود.

وأشار إلى أن تحليق الطائرة الأمريكية التي أقلعت من قاعدة رامشتاين العسكرية الألمانية استمر خلال 5 ساعات و13 دقيقة، مذكرا بأن الحد الأدنى من اقترابها من الحدود الروسية كان يبلغ 35 كيلومترا.

وشددت الوزارة على أن مثل هذه الأعمال تعد عاملا يزعزع الاستقرار في منطقة البحر الأسود.

المصدر: نوفوستي