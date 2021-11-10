في الذكرى الـ30 لاستقلالها.. ندوة تستعرض ثمار تعاون أنقرة مع الجمهوريات التركية "السوفيتية" سابقا

احتضن المجمع الرئاسي التركي في أنقرة، أمس الثلاثاء، ندوة بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لاستقلال الجمهوريات التركية التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي سابقا.

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وفي كلمة له خلال الندوة، قال سفير كازاخستان لدى أنقرة أبزال ساباربيكولي، إن تعزيز العلاقات بين بلاده وتركيا، مكن العالم التركي من احتلال موقع مرموق في السياسة الدولية، مضيفا أن بلاده لن تنسى أن تركيا كانت أول دولة تعترف بكازاخستان بعد إعلان استقلالها.

من جانبه، قال سفير قرغيزستان كوبانيشبيك أوموراليف، إن علاقات بلاده مع تركيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية بلغت الذروة في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن تركيا تستحوذ على أهمية بالغة بالنسبة للتجارة الخارجية لقرغيزستان، وهي واحدة من أهم شركاء بلاده في مجال الاستثمارات.

أما سفير أذربيجان رشاد محمدوف، فقال إن الدعم الاقتصادي والسياسي الذي قدمته تركيا لباكو، ساهم في ازدهار أذربيجان وتطورها في كافة المجالات والقطاعات.

ولفت إلى أن علاقات بلاده مع تركيا دخلت مرحلة جديدة بالتزامن مع معركة قوات بلاده في إقليم قره باغ، وقال: "الجيش الأذربيجاني استفاد من تجارب نظيره التركي، وتمكن من تحرير إقليم قره باغ الذي ظل لمدة 30 عاما تحت الاحتلال الأرميني".

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بدوره، أكد رئيس وقف المعارف التركي بيرول أكغون، على أهمية التعليم من أجل مستقبل أفضل للعالم التركي، واشار إلى أن الوقف يقدم خدماته التعليمية من خلال 370 مدرسة في 47 دولة حول العالم، معربا عن أملهم في افتتاح المزيد، وخاصة في الجمهوريات التركية.

من جانبه، أوضح رئيس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، سيردار كايالار، إن الوكالة ساهمت منذ تأسيسها عام 1992، في تنفيذ أكثر من 6 آلاف مشروع في دول آسيا الوسطى.

من جهته، لفت رئيس رئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذوي القربى، عبد الله أرن، إلى أن برنامج المنح التركية قدم في الفترة من 1992 وحتى 2021، منحا دراسية لنحو 24 ألف طالبا من دول أذربيجان، وكازاخستان، وقرغيزستان، وأوزبكستان، وتركمانستان.

المصدر: الأناضول