الرئيس الصيني: بكين مستعدة للعمل مع واشنطن لإدارة الخلافات

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لسفارة بلاده لدى واشنطن، إن "الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لإدارة الخلافات بشكل صحيح".

إقرأ المزيد

وأشار شي جين بينغ، في رسالة تهنئة إلى اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية، قرأها تشين قانغ، السفير الصيني لدى واشنطن، إلى أن أنه "وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، فإن الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز التبادلات والتعاون في جميع المجالات، والتصدي المشترك للقضايا الإقليمية والدولية وكذلك التحديات العالمية".

وأضاف: "وفي غضون ذلك، إدارة الخلافات بشكل صحيح لإعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى المسار الصحيح للتنمية السليمة والمطردة".

jointly address regional and international issues as well as global challenges and, in the meantime, properly manage differences, so as to bring China-US relations back to the right track of sound and steady development. https://t.co/FdbFtsNEHk — Qin Gang 秦刚 (@AmbQinGang) November 10, 2021

المصدر: RT