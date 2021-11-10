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وزارة التعليم الصينية تدرج فحص الاكتئاب ضمن فحوصات صحة الطلاب

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وزارة التعليم الصينية تدرج فحص الاكتئاب ضمن فحوصات صحة الطلاب
Reuters
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أعلنت الصين أنها ستدرج فحص الاكتئاب ضمن فحوصات صحة الطلاب، وسط جهود للوقاية من الاضطراب النفسي بين المراهقين.

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وقالت وزارة التربية والتعليم الصينية، في بيان، إن سجلا للصحة النفسية سيحفظ أيضا من أجل متابعة حالة صحتهم على أساس منتظم وتوفير التدخلات في الوقت المناسب إذا ظهرت عليهم علامات على وجود حالات اضطراب نفسي، مشيرة الى أنه سيتم وضع نظام للوقاية من هذا المرض.

يأتي هذا القرار، ردا على اقتراح بشأن الوقاية من الاكتئاب بين الطلاب المراهقين قدمه المجلس الوطني الـ13 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين، خلال جلسته الرابعة التي انعقدت خلال الفترة من يوم 4 الى يوم 10 مارس الماضي.

المصدر: وسائل إعلام صينية

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