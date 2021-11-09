واشنطن وكييف تبحثان "تعزيز القدرات الدفاعية" لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن لقاء نائب وزير الدفاع أناتولي بيترينكو مع نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لورا كوبر، حيث "بحثا تعزيز القدرات الدفاعية" لأوكرانيا.

وجاء في بيان عن وزارة الدفاع الأوكرانية أن اللقاء الذي عقد في البنتاغون يوم الثلاثاء، ركز على "صياغة القرارات المشتركة لتعزيز القدرات الدفاعية" لأوكرانيا، من خلال "توفير قدرات عملياتية حديثة للقوات المسلحة الأوكرانية بدعم من الولايات المتحدة".

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ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بنظيره الأوكراني دميتري كوليبا في واشنطن يوم الأربعاء في إطار "الحوار الاستراتجي" بين كييف وواشنطن.

وكان البنتاغون قد أعرب عن قلقه إزاء تحركات القوات الروسية "بالقرب من حدود أوكرانيا"، لكن موسكو أكدت مرارا أن تحركات القوات الروسية داخل أراضي روسيا شأن داخلي لها، ولا تشكل أي تهديد على أي طرف آخر.

المصدر: نوفوستي