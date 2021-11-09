إيران: واشنطن تواصل استراتيجية التصعيد لافتعال الأزمات الإقليمية

اعتبرت إيران أن الولايات المتحدة تواصل استخدام استراتيجية التصعيد، في محاولة منها لافتعال الأزمات في المنطقة.

وأعرب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، في تصريح للصحافيين لدى وصوله إلى مطار نيودلهي الدولي في الهند عن ارتياحه لاستمرار اجتماعات "مؤتمر حوار الأمن الإقليمي"، الذي تأسس قبل 3 أعوام بمبادرة إيران.

وأكد ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين دول المنطقة في سياق مواجهة "التهديدات والعناصر المزعزعة للاستقرار".

وأضاف أن "الاجتماع الثالث لمؤتمر حوار الأمن الإقليمي (في نيودلهي) سيركز على التطورات السياسية والأمنية داخل أفغانستان، ونحن سنبذل الجهود في هذا الاجتماع من خلال تعاون الدول المشاركة لتحديد العناصر المسببة للأزمات داخل المنطقة ولاسيما أفغانستان، والبحث عن حلول كفيلة بإرساء سلام واستقرار مستديمين وشاملين في هذا البلد".

وتابع أن "أمريكا إذ طردت بعد عدوانها واحتلالها الذي طال 20 عاما في أفغانستان، لكنها لا تزال تواصل المضي في استراتيجية التصعيد لافتعال الأزمات".

المصدر: "إرنا"