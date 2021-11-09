واشنطن تطالب جورجيا بمعاملة سآكاشفيلي بإنسانية

طالبت الخارجية الأمريكية سلطات جورجيا بمعاملة الرئيس الجورجي السابق المحكوم بتجاوز صلاحيات مهامه ميخائيل سآكاشفيلي، وتلبية احتياجاته من مساعدة طبية ونفسية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الثلاثاء: "ندعو الحكومة الجورجية إلى معاملة سآكاشفيلي بكرامة واحترام المعايير الدولية".

وأضاف: "ندعو الحكومة الجورجية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان تلبية الاحتاجات الأساسية للسيد سآكاشفيلي في ما يخص المساعدة الطبية والنفسية".

وأكد أن الولايات المتحدة تتابع الوضع المتعلق باعتقال سآكاشفيلي في جورجيا عن كثب.

إقرأ المزيد

يذكر أن سآكاشفيلي عاد إلى جورجيا خلال الحملة الانتخابية بعد 8 سنوات من عمله في أوكرانيا، حيث كان يعتزم دعم المعارضة في الانتخابات.

واعتقل سآكاشفيلي فور وصوله إلى البلاد، حيث أدين غيابيا في وقت سابق بقضايا تجاوز صلاحياته وفساد.

وأعلن سآكاشفيلي إضرابه عن الطعام في السجن، وتحدث كذلك عن تعرضه للضرب، فيما نظم أنصاره احتجاجات في المدن الجورجية مطالبين بإطلاق سراحه.

المصدر: وكالات