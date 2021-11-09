البنتاغون يعلن إجلاء أكثر من 150 طيارا أفغانيا فروا إلى طاجيكستان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستجلي أكثر من 150 طيارا أفغانيا دربتهم الولايات المتحدة، وفروا إلى طاجيكستان بعد سقوط حكومة أفغانستان أمام حركة "طالبان" في أغسطس الماضي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن السفارة الأمريكية في طاجيكستان "تعمل على الإسراع عملية مغادرة" مجموعة قوامها حوالي 191 شخصا بمن فيهم طيارون.

وأضاف كيربي: "نتوقع أن يتمكنوا من مغادرة طاجيكستان قريبا... لسنا مسيطرين على الجدول الزمني ويجب استقاء المعلومات من قبل وزارة الخارجية".

وكانت وكالة "رويترز" أفادت بمغادرة وشيكة للمجموعة على متن رحلة رتبتها الحكومة الأمريكية، مشيرة إلى أن الأفغان انتظروا يوما في مطار دوشنبيه عاصمة طاجيكستان بسبب تأخر الرحلة.

وفر مئات الطيارين الأفغان من بلادهم في الأيام التي أعقبت سيطرة "طالبان" وانسحاب القوات الأمريكية قبل نحو ثلاثة أشهر.

المصدر: The Hill