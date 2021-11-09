إعادة انتخاب الفرنسية أودري أزولاي مديرة لـ"اليونيسكو"

أعيد انتخاب الفرنسية أودري أزولاي لولاية ثانية مدتها أربع سنوات على رأس منظمة "اليونيسكو".

وقال سانتياغو إرازابال موراو السفير الدائم للبرازيل لدى "اليونيسكو" الذي أصبح رئيسا لمؤتمرها العام: "أقدم تهاني الخالصة باسم جميع الدول الأعضاء على إعادة انتخابكم".

وانتخبت أزولاي عام 2017 وكانت المرشحة الوحيدة لهذه الولاية الجديدة وحصلت على 155 صوتا مؤيدا مقابل 9 أصوات معارضة وامتناع واحد عن التصويت.

المصدر: "أ ف ب"