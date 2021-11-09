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إعادة انتخاب الفرنسية أودري أزولاي مديرة لـ"اليونيسكو"

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إعادة انتخاب الفرنسية أودري أزولاي مديرة لـ
Reuters
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أعيد انتخاب الفرنسية أودري أزولاي لولاية ثانية مدتها أربع سنوات على رأس منظمة "اليونيسكو".

وقال سانتياغو إرازابال موراو السفير الدائم للبرازيل لدى "اليونيسكو" الذي أصبح رئيسا لمؤتمرها العام: "أقدم تهاني الخالصة باسم جميع الدول الأعضاء على إعادة انتخابكم". 

وانتخبت أزولاي عام 2017 وكانت المرشحة الوحيدة لهذه الولاية الجديدة وحصلت على 155 صوتا مؤيدا مقابل 9 أصوات معارضة وامتناع واحد عن التصويت.

المصدر: "أ ف ب"

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