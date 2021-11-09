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موسكو: تهديدات الغرب بالعقوبات على بيلاروس غير منطقية

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موسكو: تهديدات الغرب بالعقوبات على بيلاروس غير منطقية
Reuters EDUARDO MUNOZ
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
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صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن التهديدات الغربية بفرض عقوبات على بيلاروس بسبب أزمة المهاجرين غير منطقية.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الثلاثاء: "عندما حدث نفس الشيء على حدود دول أخرى للاتحاد الأوروبي، وكان اللاجئون يتوجهون إلى الاتحاد الأوروبي من بلدان أخرى، كان حديثكم مختلفا تماما".

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وتابع: "والآن أنتم تهددون بالعقوبات. لمن؟ ولماذا؟ لأنكم لا تريدون استقبال اللاجئين الذين يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي؟ لا داعي لإلقاء المسؤولية دائما على الطرف البريء".

وأكد أن المهاجرين على حدود بيلاروس مع بولندا وليتوانيا يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي، ولا يعتزمون البقاء في بيلاروس.

وتساءل: "من الذي يخلق الأزمة في الوقت الذي توضع فيه العوائق من الأسلاك الشائكة وينقل العسكريون إلى الحدود؟".

المصدر: تاس

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