الأمم المتحدة تعلن اعتقال 9 من موظفيها وأفراد أسرهم في إثيوبيا
Reuters
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أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن ما لا يقل عن تسعة من العاملين في المنظمة وأفراد أسرهم اعتقلوا في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا.
وقال المتحدث لوكالة "رويترز": "مسؤولون أمنيون في الأمم المتحدة زاروا العاملين المعتقلين والمنظمة الدولية طلبت من وزارة الخارجية الإثيوبية الإفراج عنهم فورا".
وقال دانييل بيكيلي رئيس لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية: "نتابع اعتقال المئات من سكان تيغراي في أديس أبابا".
وأكد المتحدث باسم شرطة أديس أبابا يوم أمس الاثنين أن الشرطة لا تعتقل سوى "أتباع" الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، "ولذا فإن هذا ليس بدافع عرقي على الإطلاق".
المصدر: "رويترز"
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