مستشارة سابقة لترامب تعرب عن قلقها لاحتمال ترشحه لولاية ثانية

أعربت أليسا فرح مساعدة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن قلقها لاحتمال ترشحه لولاية ثانية في انتخابات الرئاسة المقبلة، معتبرة أنه "بلا شك سيقوض الديمقراطية".

وفي مقابلة مع شبكة CNN، سئلت فرح التي عملت مديرة للاتصالات بالبيت الأبيض ومساعدة لترامب، عما إذا كانت تعتقد أن الرئيس السابق "تحدى مؤسساتنا بشكل كبير وإذا ما كان سيحاول فرض نوع من الاستبداد إذا عاد إلى البيت الأبيض".

فردت قائلة: نعم بلا أدنى شك".

وأضافت: "كانت هناك أشياء أراد القيام بها أثناء وجوده في السلطة في المرة الأولى التي كانت خارج نطاق ما يمكن لرئيس الولايات المتحدة أن يقوم به، وفي أغلب الأحيان ما منعه من القيام بهذه الأمور هو رغبته بإعادة انتخابه لولاية الثانية"، معتبرة أن "الأمر مختلف تماما في فترة ولاية ثانية، وهذا أكثر ما يخيفني".

ورأت أن "ترامب سيستخدم وزارة العدل كسلاح ضد المعارضين السياسيين، وملاحقة الصحافة الحرة، ومن المؤكد أنه سيكون منفتحا على استخدام الجيش لأسباب سياسية أيضا".

وكانت فرح استقالت من البيت الأبيض في عهد ترامب بعد حوالي شهر من هزيمته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وعلى الرغم من أنها وصفت الخدمة تحت إدارته بأنها "شرفا كبيرا"، إلا أن مشاعرها تغيرت في أعقاب اقتحام الكابيتول في 6 يناير.

المصدر: The Hill