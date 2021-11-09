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هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ترفع تعليقها عن لقاح شركة "إينوفيو"

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هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ترفع تعليقها عن لقاح شركة
Reuters
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كشفت شركة "إينوفيو" للأدوية أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، رفعت تعليقا إكلينيكيا جزئيا على المرحلة الأخيرة من تجربة لقاحها المضاد لكورونا داخل البلاد.

وقالت الشركة في بيان نشرته عبر "تويتر" إن لديها الآن "الإذن بالمضي قدما بعد 14 شهرا من التعليق".

وقد ارتفعت أسهم شركة "إينوفيو" للأدوية، بنسبة 4.6%، عقب قيام إدارة الغذاء والدواء الأمريكية برفع تعليقها عنها.

المصدر: RT

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