هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ترفع تعليقها عن لقاح شركة "إينوفيو"

كشفت شركة "إينوفيو" للأدوية أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، رفعت تعليقا إكلينيكيا جزئيا على المرحلة الأخيرة من تجربة لقاحها المضاد لكورونا داخل البلاد.

وقالت الشركة في بيان نشرته عبر "تويتر" إن لديها الآن "الإذن بالمضي قدما بعد 14 شهرا من التعليق".

The @US_FDA has lifted its partial clinical hold following review of additional non-clinical, clinical, and device information provided by INOVIO for our #COVID19 vaccine candidate, INO-4800. Read more: https://t.co/1bAjEA6HMTpic.twitter.com/8sOoKnjezp — INOVIO Pharmaceuticals (@InovioPharma) November 9, 2021

وقد ارتفعت أسهم شركة "إينوفيو" للأدوية، بنسبة 4.6%، عقب قيام إدارة الغذاء والدواء الأمريكية برفع تعليقها عنها.

المصدر: RT