الدمية "أمل" تحمل هموم اللاجئين الأطفال إلى قمة المناخ في غلاسكو

بعد آلاف الكيلومترات وصلت الدمية "أمل" التي تجسد طفلة سورية لاجئة إلى قمة المناخ في غلاسكو، لتسليط الضوء على محنة الأطفال اللاجئين وهم على الخط الأمامي في مواجهة التغير المناخي.

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الدمية أمل طولها 3.5 متر، افتتحت جلسة المحادثات الموسعة بالاشتراك مع الناشطة في مجال المناخ من جزيرة ساموا، بريانا فرويان التي دعت إلى "العمل والكفاح" من أجل تبنّي مبدأ "التغيير من أجل النمو".

وقالت فرويان إن الجهد الحقيقي سيبذل بعد انتهاء محادثات المناخ يوم الجمعة "عندما يتعين أن تتحول الأقوال إلى أفعال للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض".

ووجهت "أمل" للمؤتمر رسالة مفتوحة وقع عليها 1.8 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم تنادي بتخفيض عاجل للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

وبعد مغادرة المؤتمر توجهت "أمل" بمساعدة الفريق الذي يقودها، للقاء ناشطين آخرين من دعاة حماية الأرض من التغير المناخي.

يذكر أن "أمل" بدأت رحلتها في يوليو الماضي من مدينة غازي عنتاب التركية على الحدود مع سوريا، عبر طرق قطعها آلاف اللاجئين.

المصدر: "رويترز"