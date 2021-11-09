وسائل إعلام هندية: الصين سلمت البحرية الباكستانية فرقاطة صاروخية

أكدت وسائل إعلام هندية، أن الصين سلمت أحدث فرقاطة صاروخية من طراز "مشروع 054" إلى البحرية الباكستانية، في حفل أقيم في شنغهاي أمس الاثنين.

وأشارت المصادر، إلى أن "تصميم وبناء الفرقاطة المسماة (توغريل)، تم بواسطة الشركة الصينية الحكومية لبناء السفن المحدودة، وهي الأولى من بين 4 سفن من هذا النوع يتم بناؤها لصالح البحرية الباكستانية، بناء على اتفاقية موقعة في عام 2017، وهي أكبر وأحدث سفينة حربية تزودها الصين إلى الخارج على الإطلاق".

من جهته، قال السفير الباكستاني لدى الصين معين الحق: "وصول فرقاطة (توغريل) إلى الخدمة مع البحرية الباكستانية سيضمن توازن القوى في بحر العرب والمحيط الهندي، والاستقرار في حوض المحيط الهندي".

والفرقاطة الصاروخية "توغريل"، هي نسخة تصديرية لسفن تم بناؤها للجيش الصيني عام 2002، لتحل محل الفرقاطات القديمة والتي تم بناؤها في السبعينيات، وتمتلك البحرية الصينية أكثر من 20 سفينة من الطراز الجديد.

والسفينة مجهزة بقاذفة عمودية مكونة من 32 منصة للصواريخ المضادة للطائرات متوسطة المدى وصواريخ "يو -8" الموجهة المضادة للغواصات، كما أنها مسلحة بصواريخ "YJ-83" المضادة للسفن وأنظمة مدفعية مضادة للطائرات وغيرها من الأسلحة الدفاعية والهجومية المتقدمة.

المصدر: "تاس"