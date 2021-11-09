غانتس: لن نسمح لوكلاء إيران في المنطقة بالحصول على أسلحة متطورة

تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بأن إسرائيل "لن تسمح لوكلاء إيران في المنطقة بالحصول على أسلحة متطورة من شأنها أن تضر بالتفوق العسكري الإسرائيلي".

وفي كلمة له خلال افتتاح مصنع جديد لشركة "رافائيل" المصنعة للأسلحة في بلدة شلومي، قال غانتس: "قبل خمسة عشر عاما، احترق هذا المكان بصواريخ حزب الله والتهديد من التمركز العسكري الإيراني في سوريا"، مضيفا: "إعادة افتتاح هذا المصنع رمز واضح لأعدائنا بأنه لا يمكن تقويض تصميمنا".

وأشار إلى أنه "على المستوى التشغيلي، نحن نتصرف على نطاق واسع، ولن نسمح لحزب الله ووكلاء إيران الآخرين في المنطقة بالتسلح بأسلحة من شأنها أن تضر بالتفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"