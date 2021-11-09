واشنطن تطالب بكين بإطلاق سراح صحفية صينية مسجونة

طلبت الحكومة الأمريكية من بكين إطلاق سراح الصحفية الصينية، تشانغ تشان، التي حكم عليها العام الماضي بالسجن أربع سنوات، بسبب "تغطيتها لوباء فيروس كورونا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "لقد أعربنا مرارا عن مخاوفنا بشأن الطبيعة التعسفية لاحتجازه الصحفية وإساءة معاملتها. نكرر دعوتنا لجمهورية الصين الشعبية لإطلاق سراحها الفوري وغير المشروط".

وتشان التي كانت في إضراب متقطع عن الطعام منذ اعتقالها في مايو 2020، فقدت وزنها بشكل كبير ويقال إنها تغذى قسريا من خلال أنبوب إطعام.

Zhan is 177cm tall, now she has less than 40kg wt. She may not survive the coming cold winter. I hope the world remember how she used to be. pic.twitter.com/6hJ5AxBH88 — Ju Zhang (@Jeffreychang81) October 30, 2021

ونقلا عن تقارير عن حالتها الصحية، قال برايس إن لدى الإدارة الأمريكية "مخاوف جدية بشأن الطبيعة التعسفية لاحتجازها وسوء معاملتها في الاعتقال".

وكانت المحامية السابقة البالغة من العمر 38 عاما قد سافرت إلى ووهان في فبراير 2020 عندما تم الإبلاغ عن الحالات الأولية لفيروس كورونا. وقامت حينها بتوثيق وبث ما رأته في شوارع ومستشفيات ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا، على الرغم من تهديدات السلطات الصينية.

المصدر: "الإندبندنت"