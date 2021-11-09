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بوتين ولوكاشينكو يبحثان الوضع على حدود بيلاروس مع الاتحاد الأوروبي

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بوتين ولوكاشينكو يبحثان الوضع على حدود بيلاروس مع الاتحاد الأوروبي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، الوضع المتعلق بتدفق اللاجئين إلى حدود بيلاروس مع الاتحاد الأوروبي.

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وجاء في بيان صدر عن الكرملين أن الرئيسين "تبادلا وجهات النظر حول الوضع المتعلق باللاجئين على حدود بيلاروس مع بولندا وليتوانيا".

وتابع البيان أن المكالمة بين الرئيسين تناولت أيضا الملفات الثنائية، مؤكدين عزم الطرفين "تطوير العمليات التكاملية متبادلة المنفعة (بين روسيا وبيلاروس) بروح الشراكة والتحالف".

 

المصدر: "تاس"

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